Atalanta-Genoa 3-1



Berisha 6: il tiro da fuori di Medeiros all’8’ pt non lo sorprende, anche se non trattiene. Anticipa Lapadula nelle sue rare incursioni in area piccola facendosi trovare pronto.



Toloi 6,5: poco lucido a inizio partita, regala palla agli avversari e si fa scappare Medeiros, ma nel finale si riprende e libera bene la difesa, lanciando anche un paio di ottime ripartenze. Poi si alza in attacco e quasi manda al tris Barrow. Nella ripresa si fa sfuggire una volta di troppo Lapadula.



Caldara 6,5: c’è poco da fare in difesa, Hiljemark gli rende le cose facili, e a un tratto lo si vede anche in attacco. Peccato per il giallo. Attento a non toccare palla con le braccia, senza il Var l'arbitro l'avrebbe condannato ingiustamente.



Masiello 7: marca a uomo Lapadula e aiuta Berisha proteggendogli le spalle dai fiochi attacchi avversari. Più in difficoltà nella ripresa, se la prende con i compagni per alcune leggerezze in fase difensiva, da vero leader.



Castagne 6,5: entra in quarta e la ingrana sulla fascia destra, cercando i compagni al centro dell’area piccola, come nel cross al 5’ pt per Gomez che sfiora la rete. Alla mezz’ora compie una magia liberandosi da un sandwich rossoblù. Peccato per il giallo su Bertolacci. Rischia l’espulsione sempre sul numero 8 genoano e il mister lo toglie.



Dal 9’ st Hateboer 6,5: non fa rimpiangere Castagne, da lui piovono cross al bacio.



de Roon 6,5: butta in fallo laterale tutte le sfere pericolose di Bessa, dove c'è lui non si passa.



Freuler 6: dopo la gara d’oro col Toro, cerca subito altri gol con tiri dalla distanza, ma al 10’ pt sventaglia alto davanti a Perin. Non trova il filtrante giusto per Gomez e si becca il giallo.



Gosens 6: la fascia sinistra è poco servita, ma quando la sfera è nei suoi piedi trova con facilità la profondità beffando Lazovic.



Cristante 7: magnifico il suo colpo di testa che indirizza a Barrow per la rincorsa al gol atalantino, ma poi firma lui stesso l’1-2 con il Papu, lanciando la sfera oltre Perin e riconfermandosi goleador di stagione. Non si ferma mai e fa girare la testa a Bessa.



Dal 41' st Palomino: sv



Gomez 6: subito presente in area piccola ad attendere i cross dei compagni: sfiora di testa il gol al 5’ pt. Il pubblico lo invoca e lui risponde con l’assist a Cristante che vale il due a zero del 23’pt. Si spegne un po’ nella ripresa, quando non riesce a intercettare le traiettorie dei compagni. Sbaglia un gol fatto al 34’ st: era troppo facile per lui. Sente la stanchezza.



Barrow 7,5: subito utile in attacco, dimostra di avere piedi d’oro anche nei cross, quando individua Freuler tutto solo su Perin. Al 16’ pt sfrutta la sua corsa per mandare in tilt Rossettini e la sua mira a 360° per il gol del vantaggio. Instancabile, si beve mezza difesa genoana, è uno spettacolo da vedere. Sfiora il tris a fine primo tempo, poi esce al quarto d’ora della ripresa con la standing ovation.



Dal 16’ st Ilicic 7: entra e i genoani lo prendono d’assalto, conoscendo le sue doti tecniche. Tenta il tiro dalla distanza al 21’ st. La sua perla al 29’ st chiude un match ormai soporifero, a dimostrazione che il numero 72 è tornato a tutti gli effetti.



All. Gasperini 6,5: la scelta di schierare Barrow dal 1’ si rivela vincente e il gambiano sguazza tra i rossoblù. Dopo i due gol l’Atalanta si siede ma non rischia fino al gol di Veloso: poi è troppa sofferenza per un match dominato.