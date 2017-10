Udinese-Atalanta 2-1



Berisha 5,5: sempre attento, intuisce il rigore, sorpreso dalla conclusione di Barak.



Masiello 5,5: solito mastino, limita Maxi Lopez in ogni modo, non riesce a chiudere su Barak sulla seconda rete.



Toloi 6,5: attento in difesa ed è il regista nelle ripartenze, suo l'assiste per il gol di Kurtic



Caldara 6: la solita partita senza errori, pericoloso anche davanti di testa.



Castagne 6,5: tanta spinta dalla sua parte, tanti cross e Adnan costretto sulla difensiva.



De Roon 6: tanto lavoro in mezzo al campo per limitare le giocate friulane



(46' Freuler 5,5: cerca di portare freschezza al centrocampo ma la sua squadra crolla)



Spinazzola 6: sempre pericolosissimo nelle folate offensive, sfortunato in occasione del rigore causato.



Cristante 5,5: partita equilibrata e sempre pronto a bloccare le ripartenze bianconere, si conquista ma sbaglia un rigore che poteva essere decisivo.



Ilicic 6,5: ci mette quella classe in più per rendere piacevole ogni giocata della sua squadra



(75' Orsolini s.v.)



Kurtic 6,5: senza Gomez si sente protagonista e si regala anche il gol.



Petagna 5,5: fatica a trovare spazi.



(71' Vido 5,5: un po' la mossa a sorpresa per svegliare la squadra, ma non gli arrivano palle buone)



All. Gasperini 5,5: è sempre bello veder giocare la sua squadra, sempre padrona del gioco anche in trasferta, la perde alla distanza.