Atalanta-Bologna 3-2



Berisha 8 : nella prima frazione si lascia andare a qualche disattenzione, sebbene, sulla rete di Destro non abbia colpe. Al 90' supera se stesso e anche con Destro con una super parata che vale l'8;



Toloi 6: per 59' conduce una partita di ordinaria amministrazione, fino a quando il Bologna non agguanta il pareggio e Gasperini si gioca la sua sostituzione per tenere più alta possibile la squadra



(61' D'Alessandro 5,5: entra in campo alternando sprazzi di positività a disattenzioni madornali che rischiano di sporcare il match);



Caldara 7: è lui che manca il 3-1 in prossimità del 41', su calcio di punizione in movimento di Gomez, ma è lui che non sbaglia al 75', mettendo alle spalle di Da Costa una rete che vale una vittoria importantissima per la corsa all'Europa;



Masiello 7: per lui oggi doppio lavoro nelle retrovie, Di Francesco e Dzemaili gli hanno dato filo da torcere, ma, alla fine, Masiello l'ha spuntata;



Conti 6,5: sblocca il tabellino poco dopo il fischio d'inizio, rimane più alto nella prima parte del match, poi cala, fino a dover indietreggiare, quando il Bologna prende il sopravvento nella ripresa



Kessie sv



(22' Cristante 7: ci mette la testa e Caldara la zampata vincente. Al posto giusto nel momento giusto );



Freuler 5,5: non sempre partecipe al gioco, se la deve vedere a centrocampo con Viviani. Forse, più che Kessie, avrebbe meritato lui la sostituzione;



Spinazzola 6: gioca a ridosso di Di Francesco, ovvero, l'uomo che ha dato più filo da torcere nella prima parte del match e, infatti, il nazionale stenta a prendere il sopravvento sulla fascia;



Kurtic 5: giornata no;



Petagna 6,5: suo lo zampino finale che consente a Freuler in gamba tesa di andare a segno e, per quanto appaia stanco, il suo supporto alla squadra è sempre costante



(71' Grassi 7: il suo ingresso in campo porta ossigeno al centrocampo nerazzurro);



Gomez 8: bentornato. Dopo l'assenza per squalifica che l'ha tenuto lontano dal campo in occasione della Roma, Papu torna in grande stile: è lui che recupera i due palloni dai quali maturano due reti in soli 15';



All. Gasperini 8: Le sue scelte sbloccano la partita e la concludono in modo vincente. Per quanto i suoi uomini abbiano sofferto, capisce che l'unico modo per disorientare la difesa ospite è togliere Petagna, l'unico attaccante nerazzurro. E la sua mossa si rivela vincente.