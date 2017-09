Atalanta-Sassuolo 2-1



Berisha 6,5: brividi in alcuni rinvii sulla destra, ordinaria amministrazione nel resto. Forse qualche colpa sul gol. Poi però evita il pari su Ragusa. La salva anche in pieno recupero su Acerbi con un salto.



Toloi 6: perfetto il recupero al 20’ e il conseguente passaggio per Cornelius. Fa il suo ma nella ripresa non brilla.



Caldara 6,5: buonissimi gli interventi in chiusura che salvano la porta su Falcinelli prima e Berardi poi. Fatica solo a contenere Sensi.



Masiello 5,5: non riesce a interrompere la corsa di Berardi per l’assist del gol



Castagne 6,5: precisi i suoi passaggi a de Roon, ottimo primo tempo.



Cristante 6,5: serve Cornelius al bacio ma quest’ultimo è sempre a terra. Sul finale del primo tempo regala troppe palle agli avversari. Trova poi un varco per Cornelius e conferma la sua abilità sulla fascia offensiva.



de Roon 5,5: fa il suo lavoro ma risente spesso della fisicità di Mazzittelli ed è quasi sempre a terra. Al 23’ recupera però la sfera che serve a Gomez per la palla gol sprecata dall’argentino. Si perde Sensi che vola via. Serve Petagna sulla porta ma è pressato.



Gosens 5,5: rischia un pasticcio perdendo palla e facendo partire un contropiede i primi minuti, poi sbaglia completamente il traversone per Gomez al 17’ in ottima posizione. Si coordina male quando tira in porta.

Hateboer 6,5: entra nella ripresa ma incide subito con un assist a Gomez e una conclusione che impensierisce Consigli.



Ilicic 6: gran tiro in porta al 22’ che fa sobbalzare i tifosi di casa. Mangia Sensi e Acerbi. Non prova nel recupero del primo tempo a tirare in rete.

Kurtic 6: è fresco, entra e dà la spinta che serve in avanti



Gomez 7: corre sempre più degli altri, ma quando tira in porta è sempre impreciso. Bene a servire Ilicic. Alla mezz’ora del primo tempo i primi errori e segnali di stanchezza. L’assist sui piedi di Petagna vale il raddoppio e tutto il match.



Cornelius 7: brutta palla in verticale per il Papu al 13’. Cerca sempre Gomez e ha poco intuito del gol. Sempre a terra su contrasto con Adjapong. All’improvviso si accende, mangia Magnanelli e Cannavaro e tira sicuro in porta per il pari. Indemoniato.

Petagna 6: entra fresco eppure corre poco e sulla palla gol di Kurtic arriva il solito secondo dopo. Poi gli arriva la palla sui piedi da Gomez e segna. Saggiamente la serve a Gomez nel recupero, buon assist.



All. Gasperini 6,5: lascia scoperta troppo la sua squadra all’inizio che soffre i contropiedi, ma le scelte tecniche si rivelano azzeccate, con Castagne, Cristante e Cornelius che fanno la differenza. Poi mette Petagna che in coppia con Gomez regala la vittoria.