Napoli-Atalanta 0-2



Berisha 6,5: salva su Mertens nel primo tempo, bene anche nella ripresa.



Toloi 7: chiude tutto rischiando anche di farsi molto male, perfetto.



Caldara 8: segna i due gol per i suoi e annulla Mertens, decisivo.



Masiello 6,5: qualche errore in disimpegno ma è attento.



Conti 7: riesce ad attaccare bene Ghoulam dalla sua parte costringendolo a rimanere basso,



Kessie 6: buona la sua prova ma lascia i suoi in dieci nella ripresa.



Freuler 6,5: diligente e attento per tutta la gara.



Spinazzola 7: non si fa schiacciare da Callejon dalla sua parte, trova il tempo anche per fornire l’assist vincente a Caldara.



Kurtic 6,5: combatte come un leone, stanco nel finale.



(dall’86’ Cristante sv)



Petagna 7,5: non trova il gol ma fa reparto da solo, sontuoso.



(dal 91’ Zukanovic sv)



Gomez 7: gara di grande sacrificio, corsa e qualità.



(dall’83’ Grassi sv)





All. Gasperini 8,5: chiude bene tutte le fonti del gioco di Sarri e tiene la squadra alta per offendere.