Roma-Atalanta 1-1



Gollini 6: Ringrazia i suoi compagni di reparto, grazie a loro i pericoli sono ridotti al minimo.



Toloi 6,5: Con la maglia della Roma non aveva convinto, è venuto all'Olimpico e si è preso una bella rivincita.



Caldara 6,5: Il pacchetto difensivo dei nerazzurri si muove come un solo uomo. Lui è un elemento determinante, sicuro, incisivo e presente mentalmente. Una certezza.



Masiello 6: La Roma ci prova in tutte la maniere a sfondare, lui ha la grande pecca di perdersi Salah sul vantaggio giallorosso.



Conti 6,5: Nel primo tempo è inarrestabile, una sua discesa straripante, con relativo cross, innesca la rete di Kurtic. Nella ripresa deve essere più cauto e frenare Salah.



Kessie 6: Come i suoi compagni, meglio nella prima frazione di gioco, anche come disturbatore del gioco avversario. Nella ripresa il calo è evidente.



Cristiante 6: Un primo tempo sufficiente, dopo il vantaggio si abbassa a protezione della difesa.



(dal 54' D'Alessandro 6: Nella ripresa è la Roma a spingere, le sue doti vengono un po' nascoste dal momento della partita. Probabilmente Gasperini si sarebbe aspettato maggior foga dal suo ingresso in campo).



Frauler 6: Come il resto dei suoi compagni, meglio nel primo tempo rispetto alla ripresa.



Hateboer 6: Qualche fallo di troppo figlio di troppa ingenuità. Nonostante tutto, non sfigura all'Olimpico.



Kurtic 6,5: Non fa rimpiangere il Papu Gomez. Senza il miglior marcatore della stagione atalantina, è lui a vestire i panni del bomber.



(dal 68' Cabezas 6: Entra bene in partita nel momento peggiore dei suoi. Un paio di guizzi interessanti)



Petagna 6: Senza il Papu Gomez si sente un po' perso. Nel primo tempo si rende pericoloso in un paio di occasioni, per poi essere innocuo nella ripresa.



(dall'84' Paloschi sv)



All. Gasperini 7: La sua squadra è una macchina perfetta. Ferma la Roma in attesa di conoscere gli sviluppi sul suo futuro.