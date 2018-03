Hellas Verona-Atalanta 0-5





Berisha 6: primo tempo quasi del tutto inoperoso, ad esclusione del tiro di Matos dove esce con coraggio. Ripresa del tutto tranquilla.



Toloi 6,5: concentrato e attento, concede poco a Matos, nulla a Petkovic.Baluardo.



Palomino 6,5: prestazione solida e concreta. Si atacca a Petkovic e non lo molla fin oltre la metà campo. Coriaceo.



​Masiello 6,5: un cagnaccio. Concentrato, attento, molto bravo nell'uno contro uno dove limita costantemente l'azione di Matos e Verde.



Castagne 7: parte fortissimo mettendo costantemente in difficoltà la retroguardia gialloblù. Cala un po' nella ripresa limitandosi ad accompagnare il gioco.



Cristante 7: pronti via e porta subito in vantaggio i suoi con un bel destro dal limite. Gioca 70' di buon livello duettando alla grande con Freuler e i tre attaccanti.



(dal 74' De Roon sv: 15' minuti per far rifiatare Cristante. Utile).



Freuler 6,5: dinamico e parecchio mobile, si sacrifica in copertura e gioca numerosi palloni in impostazione di manovra. Sobrio ma terribilmente concreto.



Spinazzola 7: mette spesso in difficoltà Ferrari con le sue incursioni sulla sinistra dove domina per tutto il secondo tempo. Esce nel finale per un problema fisico.



(dall'88' Gosens sv: comparsa).



Ilicic 8,5: una gara da fenomeno con grandi giocate, la rete su rigore e i due bellissimi gol nella ripresa. Incontenibile. Si porta a casa il pallone con pieno merito.



(dall'88' Haas sv: concede gli applausi a Ilicic).



​Gomez 7,5: gli annullano un gol, poi ne sbaglia un paio, ma nel finale trova la gioia personale da due passi. Vero cuore della squadra.



​Petagna 6,5: nel primo tempo ha l'opportunutà di portare i suoi sul 2 a 0, ma spara alto. Bravo nel guadagnarsi il rigore segnato poi da Ilicic.





All. Gasperini 7,5: grande prestazione di tutta la formazione. Gara ottima sotto tutti i punti di vista, sia in attacco che in difesa.