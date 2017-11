Atalanta-Spal 1-1



Berisha 6: a parte il tiro iniziale di Paloschi in porta che lo fa rabbrividire, il resto del primo tempoo fa ordinaria amministrazione tra i pali grazie all’aiuto della muraglia difensiva. Nella ripresa non può nulla con il gol della domenica di Rizzo che riapre i giochi.



Toloi 6,5: ultimamente il difensore brasiliano cerca sempre più l’area piccola che trova al 23’ per il perfetto assist che vale il gol di Cristante e salva il pari nel recupero.



Caldara 6,5: riesce a contrastare le incursioni pericolose di Paloschi.



Palomino 7: Lazzari è il suo bersaglio preferito stasera e inizia a pressarlo senza concedergli spazio e terreno per i tiri in porta e così fa nella ripresa con Viviani, costretto ad arretrare.



Hateboer 6,5: è ancora lui il re della fascia destra e al 10’ fa partire un palla gol (fermata da Gomez) che attesta un buon piede. Buonissima la sua intesa con Petagna per un tandem ben rodato che spaventa la Spal.



de Roon 6: tenta di sorprendere Gomis dal limite al 28’ e gli riesce bene anche se non va in gol e al 35’ lancia un traversone per Petagna dimostrando buona visione di gioco, poi a tratti scompare.



Freuler 5,5: dei giocatori che si spingono in avanti è il meno positivo ma non perché lui scenda sotto la sufficienza ma perché gli altri fanno meglio di lui. Sei politico, poca roba rispetto alle altre partite. Al 24’ st prende un rosso diretto per fallo su Viviani: decide il Var ma lascia la squadra in difficoltà.



Spinazzola 6: quando attacca la Spal lui arretra e dà una mano ma non tutti i palloni che serve in avanti arrivano al destinatario purtroppo.

Dal 30’ st Gosens 5,5: perde un pallone sanguinoso che quasi Viviani materializza in gol.



Cristante 7: al 23’ realizza uno splendido gol di girata col destro e da lì non si ferma più spendendosi sulla fascia destra.

Dal 17’ st Kurtic 6: non riesce a cambiare le sorti del match.



Gomez 6: questa volta annulla un gol fatto, quello di Hateboer al 10’ che per la sua deviazione schizza oltre la porta. Si sente che è tornato perché la fascia sinistra ha ripreso a viaggiare e il suo assist a Gomez a inizio ripresa fa ben sperare, anche se al 13’ st non devia l’assist che Petagna gli ricambia e al 16’ st non imbuca a tu per tu con Gomis.



Petagna 6: fa gol ma è in fuorigioco e il suo grido di gioia rimane in gola, tuttavia dà un grosso contributo nel recuperare palloni preziosi che poi filtra verso l’area piccola. Sbaglia ancora a inizio ripresa sull’ assist al bacio dell’amico Gomez, ma si dimostra ancora migliore negli assist.

Dal 30’ st Haas 6: non si fa prendere dall’emozione della sua prima stagionale e sgomita tutto il tempo



All. Gasperini 6: la partita sembra nelle sue mani finché come un incubo non torna il pareggio avversario. A quel punto cambia tutto togliendo Petagna e facendo esordire Haas ma il risultato non cambia. In sua discolpa l’espulsione di Freuler gli ha rovinato i piani.