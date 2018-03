Bologna – Atalanta: 0-1



Berisha 6: nonostante la partita risulti vivace e giocata a viso aperto, il muro difensivo lo protegge bene e le poche volte che viene chiamato in causa risponde pronto.



Toloi 6: prestazione attenta del centrale che spesso corre fino a centrocampo per pressare e recuperare alto il pallone.



Palomino 6: Avenatti vince gran parte dei duelli aerei ma la situazione rimane sotto controllo, lineare e preciso in ogni circostanza.



Masiello 6.5: sempre puntuale e ordinato in difesa, tra le altre cose non si tira indietro quando è il momento di attaccare.



Castagne 6: dopo una prima parte di match spesa a dare manforte al reparto difensivo, prende le misure e comincia a spingere con insistenza.



Freuler 6.5: la qualità c'è e si vede, i suoi lanci profondi tagliano spesso in due la difesa avversaria lanciando i compagni a rete.



De Roon 7: partita di quantità per contenere il folto centrocampo avversario, nel finale arriva il gol che vale la vittoria.



Spinazzola 6.5: interessante il duello con Di Francesco che spesso lo costringe a curare di più la fase di copertura. Quando si lancia in avanti però gli avversari faticano a contenerlo.



Cristante 5.5: un po' costretto perché sempre francobollato da Pulgar, oggi non riesce a mettere in campo tutto se stesso.



(dal 79’ Barrow: s.v.)



Gomez 5.5: El Papu decisamente sottotono, a parte qualche movimento e dribbling eloquenti non riesce ad incidere come ci si aspetta da lui.



(dal 62’ Ilicic 6.5: sostituisce uno spento Gomez per cercare migliore qualità in impostazione e mantenere il pallino del gioco e ci riesce fornendo anche l’assist per il gol).



Petagna 6.5: lui è l'attacco dell'Atalanta, svaria su tutto il fronte offrendo sempre uno scarico ai compagni. Preziosissimo.



(dal 59’ Cornelius 6: tatticamente non cambia nulla e fisicamente l'impatto è il medesimo).





All. Gasperini 6.5: solita Atalanta battagliera e bella da vedere, ormai una certezza del nostro calcio.