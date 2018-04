Spal-Atalanta 1-1



Berisha 5,5: impreciso sulla conclusione di Viviani nel primo tempo, incolpevole sul gol di Cionek



Masiello 6,5: è il più attento della retroguardia bergamasca, interessante come al solito in proiezione offensiva



Mancini 6,5: ha le chiavi dell'impostazione di gioco dimostrando grande sicurezza, riesce a domare il duo offensivo spallino rendendolo innocuo



Palomino 5,5: soffre la velocità di Lazzari per tutta la gara fino a quando non viene richiamato in panchina



(dal 68' Barrow 6,5: giovane interessantissimo che regala grandi giocate e sfiora un grande gol se non fosse per il volo di Meret)



Gosens 5: non tiene mai Lazzari e lascia spesso Palomino in difficoltà, ha un'occasione dopo pochi minuti e non la sfrutta a dovere



Cristante 6,5: tra le linee è il più pericoloso dell'Atalanta riuscendo a complicare spesso e volentieri la vita al centrocampo estense



De Roon 7: grande personalità confermata con la trasformazione dagli undici metri che vale un punto in trasferta



Freuler 5,5: molto nervoso non riesce a dimostrare tutto il suo valore, poteva essere l'arma in più oggi sulla mediana, ma è mancata la giusta concentrazione



Hateboer 6,5: cresce minuto dopo minuto e nella ripresa, con Gomez dalle sue parti, è sempre propositivo e pericoloso. Bene anche la fase difensiva dove non pecca mai



Gomez 6,5: il "Papu" è brillante, gioca un'infinità di palloni ed è proprio lui a guadagnare il calcio di rigore. Non lo calcia lasciando al compagno la responsabilità, ma un capitano sa come gestire queste situazioni



(dal 90' Toloi sv)



Petagna 5: tenuto alla perfezione dagli avversari non è mai pericoloso, al minuto 45 è gia sotto la doccia



(dal 46' Cornelius 6,5: rispetto a Petagna non si tira indietro e combatte con tutta la retroguardia avversaria, non ha grandi occasioni, ma aiuta nettamente i compagni per tutta la ripresa)





All. Gasperini 7: sa di avere davanti una squadra organizzata e riesce ad imbrigliarla bene, prende un gol su calcio piazzato e spesso richiama i suoi ad una maggiore attenzione. Guadagna un punto meritato