Inter-Atalanta 2-0



Berisha 6: quasi mai tirato in causa nel primo tempo, ma al 39’ si fa trovare pronto su Icardi con un intervento miracoloso e poi subisce due gol, anche se i suoi non lo aiutano.



Toloi 5,5: si fa sfuggire Perisic ma al 14’ lancia una buona palla in attacco per Gomez. All’11’st salva la sfera che sui piedi di Icardi costerebbe il raddoppio e della difesa è il più propositivo. Mangiato e anticipato da Icardi, la sua disattenzione vale però il raddoppio ospite.



Dal 32’ st Haas: sv



Masiello 5: Candreva sulla sua fascia ha vita facile e se lo mangia con troppa facilità, consegna palle agli avversari sbagliando i passaggi. Il suo immobilismo fa crossare facilmente D’Ambrosio per il raddoppio. Senza senso la rovesciata in difesa.



Palomino 5,5: non riesce a fermare Candreva. Al 25’ perde completamente la testa per Icardi e gli lascia libera l’autostrada per il gol che solo per caso non arriva.



Hateboer 6: questa sera la sua fascia non viaggia, ma è ferma con le doppie frecce in sosta, per la gioia di Perisic. Al 16’ sfiora il gol da fare e solo al 38’ inizia a ritagliarsi un varco per Cristante; sul finire salva una palla gol interista.



de Roon 6: con i colpi di testa lascia tranquilla la difesa nerazzurra e cerca vie di fuga per spingersi in area piccola ma sbaglia passaggi in avanti fondamentali per Orsolini. Si inventa anche attaccante al 29’ ma il suo tiro è alto e scentrato.



Castagne 6: cerca Ilicic ma non lo trova e a tratti appare disorientato. Nella ripresa si riprende e salva buoni palloni ma è appena sufficiente.



Cristante 5,5: lanciato da Castagne, non sente l’uomo e si fa sottrarre il pallone. Al 6’st arriva il gol dell’Inter ed è colpa sua: si perde totalmente Icardi.Sbaglia diversi passaggi.



Kurtic 5,5: non trova l’intesa con Ilicic e Gomez e trova troppo spesso il fuorigioco, poi si riprende, Vecino lo fa girare e traballare a suo piacimento. Deve ricorrere al fallo per fermare Miranda, sul finale del primo tempo si innervosisce. Nella ripresa butta via la sfera a D’Ambrosio.



Gomez 6,5: cerca di creare schemi ma i compagni non lo seguono e le sue sfere vanno sempre a vuoto. Lui non si arrende, guadagna angoli e appena entra Petagna nella ripresa ritrova il feeling con l’area ma non con la rete, troppo lontana. Esce e lancia a terra la fascia.



Dal 22’ st Orsolini 6: entra per recuperare due gol e si fa subito notare davanti e nelle chiusure sulle fasce.



Ilicic 6: non si intende con l’amico Kurtic su punizione e non trova Gomez nei cross, arriva sempre un secondo dopo, Miranda gli fa la linguaccia mentre lo sorpassa, ma l’assist ad Hateboer vale il prezzo del biglietto. Nella ripresa smette di giocare a poco a poco.



Dal 10’ st Petagna 5,5: entra per pareggiare i conti e si fa vedere subito nel tandem con Gomez ma al 25’ st ha due occasioni a due passi da Handanovic e le manda al diavolo. Schiacciato nell’area piccola dalla difesa di casa: non se ne capacita, ma così è.



All. Gasperini 5: sceglie di far partire la squadra senza punte per disorientare gli avversari e ci riesce, ma in attacco i suoi non si intendono e l’inedito tridente non decolla. Subisce subito il gol nella ripresa e solo allora capisce di dover far subentrare Petagna per spingere in avanti la squadra, quando mette Orsolini è già ormai troppo tardi. Ma lui pensa alla Coppa.