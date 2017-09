Chievo Verona-Atalanta 1-0



Gollini 6: non è coinvolto molto durante la gara. Sul gol subito non ha particolari colpe.



Palomino 5,5: non una grande partita la sua, con diverse incertezze che liberano gli attaccanti avversari. Nel secondo tempo fa qualcosa in più ma nulla di esaltante.



Caldara 6: ordinato e pulito nei contrasti. Sufficienza più che meritata.



Masiello 6,5: attentissimo negli anticipi, disinnescando bene le incursioni di Inglese.



Hatoboer 5: giornata da dimenticare. In fase offensiva è praticamente assente, mentre in ripiegamento non dà il supporto sperato.



Freuler 5,5: partita giocata con alti e bassi, forse troppi. Inizia bene poi alterna buone giocate a distrazzioni eclatanti.

(dal 67' Cristante 6: sicuramente meglio del suo compagno. Più propositivo.)



de Roon 6,5: a centrocampo fa un gran lavoro di contenimento, soprattutto su Birsa. In zona gol si rende pericoloso dalla distanta.



Castagne 6: primo tempo di grande intensità poi si spegne, senza però uscire del tutto dai ritmi di gioco.

(dal 74' Orsolini 6,5: impatto con la gara più che ottimo. Oltre a procurarsi il rigore, lotta e si crea pericoloso a ridosso dell'area di rigore avversaria.)



Kurtic 6: bene ma non benissimo, come si dice in gergo. Sbaglia alcune giocate che potevano essere molto pericolose in area di rigore avversaria. Soffre la fisicità dei difensori clivensi.



Petagna 5,5: anche per lui la fisicità dei difensori avversari è troppa e sui contrasti non arriva quasi mai primo sul pallone.

(dal 52' Gomez 7: è sempre lui l'anima della squadra. Quando entra, insieme a Orsolini, cambia tutta l'Atalanta. Crea scompiglio con la sua tecnica, realizzando poi il rigore del pareggio.)



Ilicic 6,5: grande gara la sua, stoppato solo dalla VAR e da un grande Sorrentino.





All. Gasperini 6: tournover non fortunato, con la fase offensiva troppo impantanata a centrocampo. Quando nel secondo tempo fa entrare i titolari, cambia di netto la partita.