Atalanta-Udinese 2-0



Gollini 6,5: attento su Perica, al 37’ pt su corner di De Paul lascia per un istante la porta vuota, per fortuna senza conseguenze. Si fa trovare pronto al 40’ pt sul siluro di Perica e smanaccia via. Al 16’ st evita il gol del capitano bianconero di testa. Bene.



Toloi 6: ordinaria amministrazione, controlla senza fatica l’avanzamento dell’Udinese, poco impegnato nel complessivo.



Palomino 6: male nel perder palla su Ingelsson all’8’ pt, poco attento in fase iniziale, migliora con l’andare del tempo.



Masiello 7: in difesa non c’è molto lavoro e si fa vedere in attacco, dando una spinta in più al reparto avanzato. Ferma Perica nelle ripartenze. The Wall: questo lo striscione che i tifosi gli hanno passato quando l’ha imbucata al 29’ st da vero professionista. Il muro che abbatte il muro: da nazionale.



Castagne 6,5: la fascia destra viaggia che è una meraviglia e le sue braccia al cielo per richiamare i compagni quando si smarca sono fondamentali per assist purtroppo mai raccolti. Si fa male ed esce dopo un tempo.



Dal 1’st Hateboer 6: prende subito in mano la fascia destra e al 20’ pt si fa trovare a tu per tu con Bizzarri, un pelo in ritardo.



de Roon 6,5: abile nel far girare palla a centrocampo e confondere i gialli ospiti, si prodiga anche in area piccola per trovare il varco giusto, servito dal Papu. Ci prova da fuori sul finire di primo tempo ma il tiro è troppo alto. Peccato. Non si risparmia nemmeno nella ripresa.



Dal 46' st Haas: sv.



Freuler 6,5: molto bene nei passaggi indietro a Masiello e nella zampata al 7’ pt che sfiora la rete. Propositivo, solo Bizzarri lo ferma nella ripresa verso un tris praticamente certo.



Gosens 6: in ombra, si nota di più in fase difensiva fino al 43’ pt, quando trova il tiro dalla sinistra che diventa passaggio a de Roon per l’ennesimo quasi-gol.



Cristante 6,5: continua a convincere in quella posizione e serve ben il reparto offensivo nerazzurro, tenta qualche tiro da fuori senza precisione. Svetta di testa sui corner del Papu ed è sempre pericoloso. Fa ripartire l’azione liberando il centrocampo e servendo con tiri precisi Papu & Company. Dopo il gol di Petagna, il suo tiro da fuori fa gridare al raddoppio. Quasi.



Gomez 7: parte in quarta e al 2’ pt si rende pericoloso come non si vedeva da tempo nel dribblare l’avversario e cercare subito la porta, protetta da Bizzarri. Ancora, al 10’ pt sono i guantoni dell’estremo difensore bianconero a impedire il gol del numero dieci nerazzurro, che supera senza problemi Stryger. Dopo buoni corner, al 26’ st torna a puntare la porta, ma è troppo debole a calciare. Bentornato capitano.



Petagna 6,5: Freuler gliela passa due volte, la prima non sfiora la sfera, la seconda tenta un tiro che sbatte addosso all’avversario. Al 18’ pt a tu per tu con Bizzarri la sfiora ancora senza successo. Clamorosa la palla sprecata al 29’, suo numero di maglia, che calcia male e regala a Bizzarri a tu per tu con la rete del vantaggio. Non ci crede più nemmeno lui, quando lo fermano Perica, Stryger e Ali Adnan. E infatti al 22’ st, quando ci mette la testa e la infila al bacio, si toglie la maglia liberandosi dal peso e dalla rabbia per una palla che non voleva saperne di entrare.



Dal 43' st Barrow: sv



All. Gasperini 6,5: si arrabbia quando i nerazzurri si fanno sorprendere in fuorigioco, ma li carica a dovere all’intervallo. E i risultati si vedono, anche senza i titolarissimi in campo: il Gasp all’Europa ci crede.