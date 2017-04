Atalanta-Juventus 2-2



Berisha 8: Fa tutto il possibile per evitare il gol. Grande è la risposta su Dybala dopo l'1-1 e si supera su tiro di Khedira al 66' e ancora su Khedira si oppone quando gliela spizza lì di prima. Ci ha messo la pezza, anzi, le pezze;



Toloi 7: la difesa è attenta, anzi attentissima e contro la regina del campionato non era facile per le retrovie atalantine;



Masiello 7: si legga la pagella di Toloi;



Caldara 7,5: pulizia e perfezione. Un professionista. E non è un caso che gli stessi bianconeri l'abbiano blindato..,



Conti 8: nella seconda parte del match, suo è il rasoterra da brividi per Gomez che, disturbato alle spalle, non riesce finalizzare al meglio. Poi è protagonista assoluto al 45', quando infila su assist di Gomez e manda in tilt il Comunale di Bergamo;



Freuler 7,5: sua è la prima azione pericolosa per i nerazzurri, quando, poco prima della mezzora, scaraventa pallone addosso a Gigi nazionale. Poi regala il 2-2 allo scadere. Ed è festa in tutto il Comunale di Bergamo;



Cristante 7: giocatore in costante crescita. fronteggia il centrocampo bianconero on disinvoltura, ci mette poi la 'manita' al 55'. Sarebbe stato rigore per la Juventus;



Spinazzola 6,5: croce e delizia. Vederlo pedalare sulla sinistra contro la sua Juventus è una delizia, ma il pareggio dei conti dei bianconeri è per mano della sua capocciata. Su Dani Alves è in totale difetto, poichè lo lascia scoperto.



(85' Petagna 6,5: il suo ingresso in campo permette a Gasperini di tenere più alta la squadra, dopo che, il vantaggio bianconero, debilita il baricentro atalantino);



Hateboer 6: non è ancora chiaro, ma, in una serata coralmente perfetta, non stona;



Kurtic 6,5: nella seconda frazione subisce il pressing della squadra di Allegri e il suo sostegno alle spalle di Gomez viene meno. Giusta la sostituzione



(65' Kessie 6: un ingresso discreto, ma non all'altezza del miglior Kessie)



Gomez 9: tutti in piedi. Il cross che trova al 45' è poesia pura e Conti è bravo a infilare. Poi, il campo è tutto suo: s'accentra, si allarga, va in profondità e, a clessidra agli sgoccioli, prova a farsi beffa di Buffon, dapprima su tiro dalla trequarti e poi con un rasoterra, quando scappa via alle retrovie bianconere.



All. Gasperini 8: Chapeau mister. La scelta di far sedere in partenza Petagna è azzeccata, poichè disorienta i bianconeri, privi di un attaccante da ingabbiare. Poi però, dopo il vantaggio bianconero, manca l'uomo che tenga alta la palla e che tenga alta la squadra. Manca Petagna. E Gasperini lo butta nella mischia. Al posto giusto nel momento giusto.