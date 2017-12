Torino-Atalanta 1-1



Berisha 6: nel primo tempo è bravo a salvare la propria porta in due occasioni: prima su un diagonale di Obi, poi sulla conclusione da distanza ravvicinata di Ljajic. Poi però sbaglia l'uscita in occasione del gol di N'Koulou.



Toloi 7: l'ammonizione che riceve nel secondo tempo, per un inutile fallo su Belotti nella metà campo avversaria è l'unico neo di una prestazione positiva. Nel finale è bravo a sventare una possibile minaccia anticipando Belotti di testa.



Caldara 6,5: per tutta la partita è bravo a contenere Belotti, usando anche le maniere cattive quando è necessario. In occasione del gol di N'Koulou, viene anticipato dal difensore granata, ma non era lui a doverlo marcare.



Masiello 6: Ljajic gli sfugge via in più di un'occasione e nel secondo tempo rischia anche il rigore quando atterra il numero 10 granata proprio un attimo primo che entrasse in area. Dei tre centrali schierati da Gasperini è il meno positivo.



Hateboer 6,5: è una costante spina nel fianco per la difesa del Torino. Sulla fascia destra spinge con insistenza, soprattutto nella seconda frazione di gioco, riuscendo a mettere in difficoltà un Barreca quest'oggi non attentissimo.



Cristante 6: qualche buon inserimento ma poco altro. Rispetto al solito però lo si vede di meno in fase offensiva. Prestazione comunque sufficiente da parte del numero 4 dell'Atalanta.



Freuler 5,5: tra i giocatori dell'Atalanta schierati quest'oggi da Gasperini è quello che si vede di meno. Qualche buon pallone giocato ma poco altro.



Spinazzola 6: spinge meno rispetto a quanto fa Hateboer sulla fascia opposta del campo, ma quando avanza è pericoloso come dimostra l'occasione che ha all'81' per portare in vantaggio la propria squadra.



Kurtic 5,5: per sei mesi, nella stagione 2013/2014, quello in cui gioca stasera è stato il suo stadio. Finché resta in campo si fa notare solamente per un buon contropiede che non riesce però a concludere come vorrebbe.



(dal 46' Ilicic 7,5: entra benissimo in partita e dopo appena nove minuti realizza il gol dell'1-1 sfuggendo bene ai difensori del Torino. Al 71', di testa sfiora anche il gol del 2-1 nerazzurro)



Gomez 6: quando ha la palla tra i piedi dà sempre l'impressione di poter combinare qualcosa di pericoloso. È meno pericoloso del solito in fase offensiva, ma regala più di una giocata da applausi. Nel finale reclama un rigore ma era in fuorigioco.



Petagna 6,5: che non sia il classico bomber da area di rigore è cosa nota, ma anche in questa partita riesce a farsi apprezzare grazie all'ottimo pallone che dà in profondità permettendo a Ilicic di presentarsi davanti a Sirigu in occasione del gol dell'1-1.



(dal 72' Cornelius 6: entra bene in partita)





All. Gasperini 6: se la sua Atalanta avesse giocato anche nel primo tempo probabilmente avrebbe potuto portare a casa i tre punti, invece regala i primi quarantacinque minuti al Torino. Nel secondo tempo quella nerazzurra è tutta un'altra squadra.