Atalanta-Torino 2-1 Berisha 5,5: nullafacente, fino al 44’ pt quando si addormenta sulla pressione di Ljajic che per poco non lo beffa a qualche secondo dall’intervallo. Il gol che prende da Ljajic è sul suo palo: non brilla, ma recupera un po’ sull’uscita al 34’ st nel contropiede granata.



Toloi 6: frena Ljajic poi sceglie di mandare in angolo le sfere che passano da lui. Alla ripresa sbaglia il passaggio in profondità nella ripartenza.



Caldara 7: marca in modo asfissiante il Gallo, permettendo alla squadra di non preoccuparsi dei suoi affondi. Ferma Edera commettendo fallo da giallo, ma fa bene a utilizzarlo per la sua rincorsa in area di rigore.



Mancini 6,5: interviene su Bonifazi senza commettere fallo, poi si spinge anche in area piccola per l’assalto a Sirigu. Sfiora la rete di testa al 25’ st, peccato, esce per un nulla.



Dal 36’ st Bastoni: sv



Hateboer 6: fatica a rodare e manca certi passaggi fondamentali in area. Perde troppe palle a centrocampo, poi fa schizzare la palla in area piccola davanti alla porta, ma aggiusta la mira al 27’ st.



Dal 1’ st Castagne 6,5: buono il suo impatto alla gara. Rende la vita difficile ad Ansaldi. Poi serve l’assist della vita e della vittoria a Gosens. Grande gara, salva anche le sfere pericolosissime del contropiede granata.



de Roon 6,5: non gli riescono tutti i passaggi in profondità a Gomez ma mira abilmente Hateboer sulla destra. Recupera palla su Ansaldi, si fa però ammonire.



Freuler 7: di testa sfiora il gol al 18’ pt e poi di nuovo al 19’ con i tacchetti, mandando la palla fuori di un soffio. Perfetto il suo colpo di testa al 9’ st che termina preciso in rete regalando il momentaneo vantaggio ai nerazzurri.



Gosens 7: perfetto il suo passaggio a Barrow al 23’, schizza in area appena trova il primo varco utile. Mantiene bene la posizione, marcando abilmente Edera. Al posto giusto al momento giusto, la butta dentro per ristabilire il vantaggio nerazzurro al 20’ st.



Cristante 6,5: salva in fallo laterale palloni insidiosi, ma poi si fa soffiare palla da Ansaldi e Moretti, non trovando i varchi giusti per il duo d’attacco. Troppo debole e telefonato il tiro dalla distanza al 41’ pt per un para-tutto come Sirigu. Serve di più, come il tiro che fa ondeggiare la rete esterna al 33’ st e i passaggi a tagliare in due il centrocampo nel finale. Si riprende bene.



Gomez 6,5: sbaglia passaggio a Barrow, non prende bene le misure in area piccola. Da brividi il suo diagonale al 12’ pt quando, dopo essersi fatto beffe di Acquah, manda la sfera a pochi cm dal palo destro. Contrasta Edera, poi tenta il tiro da fuori, invano.



Barrow 7: si fa trovare sempre in area piccola dirimpetto a Sirigu, ma Hateboer e Gomez non gli servono spesso la palla in maniera precisa. Stoppa bene la sfera quando servito e ha una buona visione di gioco. Impensierisce ancora Sirigu al 29’ pt da fuori e di nuovo al 31’ pt. Grazia Sirigu al 38’ pt con un tiro potente ma centrale. Il suo assist per Freuler è preciso e micidiale. Standing ovation per lui al cambio.



Dal 41' st Cornelius: sv



All. Gasperini 6,5: l’Atalanta crea, ma è troppo poco precisa e subisce le ripartenze granate. Dopo il vantaggio, la Dea prende subito gol e inizia a soffrire fino al gol del riscatto. Azzecca in piano l'inserimento di Castagne.