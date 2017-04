Atalanta-Sassuolo 1-1



Berisha 6: non è chiamato in causa nella prima parte del match, se non sulla punizione di Berardi. Si nota (e non per sua colpa), sul gol degli avversari, sul quale non può far nulla. Nella ripresa non merita citazione, visto che il Sassuolo non fa nulla;



Toloi 6,5: si mantiene sempre alto, arriva persino al centrocampo, fa scivolare la palla e va in anticipo sui modenesi con disinvoltura; merita di essere citato sul taccuino il taglio per Conti



Caldara 5,5: suo è l'errore che fa ripartire Defrel portandolo in gol. Errore letale. Ed è lui che manca il gol del 2-1, quando tira flebilmente di rasoterra e Consigli devia in corner;



Masiello 6,5: su di lui volano i riflettori già al 6', quando lancia in avanti per Papu; per il resto, la sua zona non corre mai pericolo;



Conti 6,5: si mette in mostra con una palla a bucare l'area per Gomez che salta Dell'Orco, tira, Consigli respinge al 11'. E' sempre uno dei giocatori più in movimento dell'assetto nerazzurro



(69' Mounier 5: non appare lucido nelle dinamiche della squadra e sul cross al 92' di D'Alessandro, a tu per tu con Consigli, poteva fare meglio);



Cristante 7,5: è uno dei migliori del centrocampo atalantino e il gol, maturato su una punizione europea di Gomez, è la ciliegina sulla torta di un'ottima personale prestazione;



Freuler 6: fa il suo compitino, ma giocare contro un centrocampo che gli tiene il fiato sul collo, non lo facilita e, alle volte, perde anche palla;



Spinazzola 6: si supera al 31' quando fa scivolare Adjapong e mette in mezzo un pallone che i difensori modenesi mandano in angolo; dopo il gol incassato, perde la tramontana, superare Adjapong è facile, ma sui cross gli mancano le misure



(46' Grassi 6,5: in campo, porta freschezza e vivacità in attacco );



Kurtic 5,5: sospira un cross in mezzo, al 4', ma difensori Sassuolo proteggono zona; a seguire, si eclissa e non riesce ad incidere nel gioco della squadra



(54' D'Alessandro 6,5: entra a gamba tesa, guadagnandosi subito un calcio d'angolo, cerca di farsi trovare pronto tanto sulle ripartenze, tanto a difendere);



Petagna 5: per quanto l'impegno risulti indiscusso, è altrettanto innegabile che sottoporta temporeggia troppo o non giunge mai a conclusioni personali pericolose



Gomez 8: al 6' riceve un lancio lunghissimo da Masiello, vince il confronto su Adjapong, tira mancando per poco il centro. Così, è per tutti i 90' e sul gol di Cristante c'è la sua zampata. Per lui non ci sono più aggettivi: inqualificabile. Peccato il giallo che gli costerà la trasferta di Roma...



All. Gasperini 6,5: la sua Atalanta si eclissa dopo lo svantaggio. Nella ripresa i nerazzurri entrano in campo con spirito combattivo, il mister butta nella mischia Grassi e D'Alessandro, pedine azzeccate; Mounier, invece, appare l'uomo sbagliato al momento sbagliato. Inoltre, oggi, forse, avrebbe meritato la sostituzione Petagna.