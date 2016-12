Atalanta-Empoli 2-1



Sportiello 5,5: sbaglia un rinvio nella sua area, non appare sicuro tra i pali, ma contro quest'Empoli ha vita facile.



Masiello 6: sufficienza per amministrazione difensiva ordinaria.



Toloi 6: vale quanto espresso in merito a Masiello.



Zukanovic 6: si nota sul finire del primo tempo, quando assume le vesti d'attaccante, con un colpo di testa sopra la traversa di Skorupski, per poi replicare al 61'; per il resto si comporta bene nel ruolo che gli spetta.



Conti 6,5: il suo lo fa, ma dopo l'intervallo si nota un netto calo che gli costa l'immediata sostituzione.



(dal 57' D'Alessandro 7: solitamente subentra e punzecchia. Fino al 90' meriterebbe l'insufficienza, se non che si fa trovare al posto giusto al momento giusto. Si è riscattato ottimamente).



Freuler 5,5: più impreciso e disattento nella fase di ricezione dei passaggi, rispetto a quanto ha già mostrato al pubblico bergamasco.



Gagliardini 7: la padronanza di questo ragazzo del centrocampo lascia ogni volta senza parole; ci prova a pungere in avanti ed è protagonista di due ghiottissime occassioni ma non riesce mai a trovare la porta.



Spinazzola 6,5: è un giocatore in crescita, dà filo da torcere a Tello e Croce.



Kurtic 6: esce a fine primo tempo, non è la serata in cui si prodiga in avanti, ma rimane un giocatore importante nella costruzione del gioco atalantino.



(dal 48' Kessie 7,5: entra di prepotenza e lo dimostra la conclusione decisa a inizio ripresa, ma non si preoccupa di coprire la zona sulla punizione di Dimarco, quella valsa il vantaggio ospite. Poi si fa perdonare con uno splendido uno-due con Gomez che pone alle spalle di Skorupski. Croce e delizia. Alla fine si fa largo in area piccola e D'Alessandro infila regalando la vittoria).



Gomez 7: è quello che si rende più pericoloso nei primi 15', poi occorre la sua maestria nel servizio dell'1-1. Inarrestabile.



Petagna 6: non riesce ad infilare sulla respinta di Skorupski e bisogna attendere il 62' per vedere una sua conclusione che impegna il numero uno toscano.



(dal 71' Pesic sv).





All. Gasperini 7: mai cambi furono più azzeccati, gli ingressi di Kessie e D'Alessandro le mosse vincenti. Bravo mister.