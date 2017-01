Torino-Atalanta 1-1



Berisha 6: è incolpevole sul colpo di testa di Iago Falque che permette al Torino di passare in vantaggio. Per il resto non è praticamente mai impegnato dai giocatori avversari.



Toloi 6: a fine primo tempo sfiora il gol dell'1-1 con un bel colpo di testa, da azione d'angolo, sul quale Hart è bravo nel farsi trovare pronto.



Caldara 6,5: è bravo nel limitare un attaccante pericoloso come lo è Belotti. Non è un caso che quest'oggi il centravanti del Torino non riesce praticamente mai a rendersi pericoloso.



Zukanovic 5,5: dei tre difensori centrali schierati da Gritti e Gasperini è quello che patisce maggiormente gli attaccanti avversari. In occasione del gol dell'1-0 granata si fa anche anticipare di testa da Falque.



Conti 6: non sale spesso sulla propria fascia ma quando lo fa sa essere pericoloso come dimostra in occasione del gol di Petagna. È suo l'assist per il centravanti nerazzurro.



Grassi 5,5: a inizio sessione di mercato era stato cercato dal Torino, vedendolo quest'oggi da vicino i dirigenti granata si saranno però convinti che abbandonare la pista per l'atalantino sia stata la mossa giusta. Non riesce mai ad entrare nel vivo del gioco e all'intervallo viene sostituito da Kessie.



(dal 46' Kessie 6,5: appena entra in campo mostra tutte le sue qualità, prende per mano la propria squadra che cresce in maniera esponenziale rispetto al primo tempo).



Freuler 6: riceve un cartellino giallo dopo appena due minuti in seguito ad un'entrata in netto ritardo su Valdifiori. L'ammonizione lo limita per tutta la partita in fase di interdizione.



Spinazzola 6,5: per tutta la partita corre su e giù sulla fascia sinistra senza fermarsi mai. Un autentico motorino che riesce più volte a mettere in difficoltà la difesa avversaria.



Kurtic 5,5: tanta grinta e corsa come suo solito, peccato che non abbia anche il necessario fiuto del del gol nell'area di rigore avversaria. Dopo il pareggio di Petagna ha tre ottime occasioni per segnare il 2-1 nerazzurro ma le spreca entrambe.



Petagna 6,5: per lunghi tratti è troppo macchinoso e impacciato ma al momento giusto mostra le sue qualità di centravanti di razza segnando la rete dell'1-1. In questo modo si fa perdonare l'errore di pochi minuti in seguito al contropiede di Gomez.



(dall'87' Pesic sv)



Gomez 6: quando ha la palla tra i piedi dà sempre l'impressione di poter inventare qualche giocata importante. Nel secondo tempo una sua ripartenza meriterebbe un esito ben diverso ma Petagna nell'area avversaria spreca l'occasione facendosi portare via il pallone da Moretti.



(dall'84' D'Alessandro sv)





All. Gritti 7: l'Atalanta vuole andare in Europa e lo dimostra anche sul campo del Torino dove ha la forza di rimontare il gol di Iago Falque nel primo tempo e da dove meriterebbe di tornare con i tre punti. L'imprecisione di Kurtic non permette però ai nerazzurri di ottenere il bottino pieno.