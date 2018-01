Sassuolo-Atalanta 0-3



Gollini 6,5: buoni i rinvii, per il resto disoccupato dai tiri storti degli attaccanti neroverdi, fino al tiro di Matri alla mezzora, che spazza via all’ultimo.



Toloi 6,5: con la fascia da capitano si sente responsabile dell’area difensiva e sventa ogni attacco con il tacco



Palomino 6: fa il suo dovere, senza sbavature ma il suo contributo lo dà in difesa perché appena prova a far ripartire i suoi, trova i tacchetti sbagliati: quelli avversari.



Masiello 7,5: Reggio Emilia è la sua città, quello di Sassuolo il suo campo e la imbuca di testa perfettamente, ingannando al 30’ Consigli



Castagne 7: attacca, ha la giusta fame di chi lotta per un posto da titolare e guadagna il calcio d’angolo appena può, in un contrasto con Berardi procura un infortunio al neroverde. Al 33’ serve Cornelius che sfiora il raddoppio e subito dopo sale in difesa per sventare l’attacco di Acerbi. Ovunque.



de Roon 6: tira da fuori al 20’ e fa tremare la tribuna ospite atalantina, manda la sfera in avanti e fa sentire il suo peso in area.



Freuler 6: cerca di aggirare Missiroli ma rischia tantissimo quando gli regala sfera e terreno. Lontano dalla migliore prestazione e al 25’ lo conferma, regalando per un soffio a Matri la sfera del pari. Poi segna dalla distanza e il suo voto non può che salire, la mira c’è.



Gosens 6: gira palla e trova l’inserimento in profondità di Ilicic, buon lavoro il suo a centrocampo.



Dal 28’ st Hateboer 6: cerca l’intesa con Petagna ma il triestino non risponde ‘pronto’.



Cristante 7: cerca e occupa l’area piccola con tiri in porta e assist, trovando corner preziosi e la punizione centrale al 19’, che poi imbuca lui, prima che il Var gli dica no. Finalmente il tabellino raddoppia al 38’, quando imbuca sicuro e con le braccia larghe festeggia la vittoria personale e collettiva.



Dal 45’ st Mancini sv



Ilicic 7: sempre presente nei paraggi dell’area piccola, non fa sentire la sua mancanza in attacco. Alla mezzora è lui a servire dalla sinistra la palla-gol per il liberissimo Masiello, con il suo sinistro cinico. Sul finire del primo tempo regolamentare butta via una palla da centrocampo. L’intesa con Castagne si ripete nella ripresa e solo Consigli gli nega il gol. Il suo sinistro parla più di lui e al 23’ della ripresa è a un passo dal gol che chiuderebbe il match. Fondamentale.



Cornelius 7: cerca l’inserimento giusto ma trova Acerbi e al 6’ sfiora il gol poi serve Cristante che sfuma una seconda palla gol davanti a consigli all’11’. Al 33’ sfiora il raddoppio di testa. Ancora pericoloso agli occhi di Consigli sul finale del primo tempo, ma non arriva ancora la zampata del gol, ma al 43’ si impappina e manda fuori: già stanco? Acerbi lo ferma facilmente nella ripresa.



Dal 15’ st Petagna 5,5: dopo un turno e mezzo in panchina, entra fresco e affamato ma non riesce a farsi spazio in area piccola. Ancora troppo poco.



Gasperini 6,5: la sua Dea da turnover gli regala un bel compleanno, celebrato ieri con sessanta candeline, ma Ilicic e Cornelius danno segni di cedimento all’intervallo e nella ripresa è molto arrabbiato per le sfere sprecate in area piccola dai suoi. Il turnover gli dà ragione, ora sotto con la Coppa.