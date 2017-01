Atalanta-Sampdoria 1-0



Berisha 6,5: salva la porta su Schick che gli fa pure fallo. L'agnello immolato per una giusta causa. Poi rimane coi riflessi pronti per tutta la partita;



Masiello 7: con una difesa verdissima, il suo piede esperto ci mette la pezza all'occorrenza, trascinando la retrovia discretamente. In più, è lui a dire no a Schick, arrivato a tu per tu con Berisha e ad allontanare nel recupero un enorme pericolo. Bisognerebbe fargli un monumento;



Caldara 6: uscita avventata alla mezzora che provoca un pericoloso inserimento avversario, si riprende a seguire quando l'attacco doriano diventa sempre meno preoccupante;



Bastoni 6: buona la prima. Si mette in mostra quando, con la capoccia, devia in angolo un tiro-cross, anticipando un avversario pronto a fare il guastafeste, supera poi se stesso quando la Sampdoria parte in contropiede al 8';



Conti 6,5: bella incursione sul fondo dove causa il rimpallo tra i due centrali della Sampdoria, che sarebbe valso la rete del vantaggio; per il resto è il 'solito' Conti, sempre pungente sulla fascia



(60' Zukanovic 6: sufficienza per ordinaria amministrazione);



Melegoni 6: come per Bastoni, per lui, si è trattato della prima partita in campionato. E' protagonista di un intervento poco galante e, per quanto sia stato richiamato da Rizzoli, non si fa intimorire e regala servizi e giocate positive. Era un giocatore atteso al banco di prova, essendo l'erede di Gagliardini e la prestazione lascia ben sperare. Promessa



(46' Grassi 6: fa il compitino);



Freuler 5,5: non brilla e lo dimostra quella conclusione spedita in Curva Nord, un'occasione da 2-0 sicuro;



Spinazzola 7: è in partita e lo si nota quando entra in area mettendo un pallone pericoloso, poi, con un tiro all'indietro prova a cercare il gol capolavoro ma il tentativo non gli riesce. Rimane comunque uno dei più brillanti della serata;



Kurtic 5,5: stenta a trovare il ritmo partita e si perde in un bicchiere d'acqua, cedendo, per esempio, la manovra a compagni in fuorigioco di rientro. Poi viene messo sulla fascia e non ingrana comunque;



Petagna 6,5: riceve palla da Freuler e prova la prima conclusione in area al 17', poi, si rende protagonista procurandosi il rigore del vantaggio e a seguire creando un rigore in movimento, ceduto a Freuler che spedisce alto sopra la traversa. Non segna, ma è un giocatore che crea sempre interessanti spunti;



Gomez 7: sempre lui. Non servono parole per esprimere per l'ennesima volta il suo carisma e la sua eccellente tecnica. Il gol su penalty premia la sua sempre ottima prestazione personale e, oltrettutto, regala la vittoria dopo due ko



(88' Toloi sv);



All. Gritti 6: sostituisce Gasperini e lo fa nel migliore dei modi, regalando al suo mister la vittoria che fa ripartire l'Atalanta dopo due ko.