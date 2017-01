Lazio-Atalanta 2-1



Berisha 5: Inizia con un paio di rinvii avventurosi, poi reattivo sul palo di Luis Alberto, anche se la conclusione era sul suo palo. Sul gol di Milinkovic non può nulla, poi falcia Immobile, regalando penalty e gol del vantaggio alla Lazio con un'uscita troppo pericolosa.



Masiello 6: Mette sul piatto un grosso bagaglio di esperienza, non va quasi mai in sofferenza, segno di una squadra solida, che trova le contromisure giuste rispetto agli attacchi della Lazio.



Caldara 6: Su Immobile prova spesso l’anticipo, risultando lucido e molto reattivo. Una gara solida, precisa, decisamente brillante



Zukanovic 5: I suoi centimetri non impediscono a Milinkovic di trovare il tempo per il gol del pari. Comunque una gara discreta, fino al rigore per la Lazio: Immobile gli sfugge troppo facilmente alle spalle, con tutte le conseguenze enormi sulla gara.



(Dal 77’ D’Alessandro s.v.)



Conti 6: L’Atalanta ingaggia una partita guardinga, lui si occupa di limitare i danni e pulire le traiettorie, provando ad incanalarle verso Gomez. Alla lunga la gara si mette male, forse quando l’Atalanta è più in controllo.



Konko 5,5: Gasperini lo piazza al centro della mediana per la sfida contro la sua ex squadra, poi lo richiama in panchina, per problemi fisici. Non riesce ad impostare, in un ruolo troppo lontano dalle sue solite aree di competenza per appartenergli davvero.



(Dal 28’ Grassi 6: entra con l’Atalanta in vantaggio, finisce con la Dea sotto. La sua prestazione aiuta i nerazzurri, regalando sostanza e lucidità, che Konko non poteva avere.



Freuler 6: Mette sui piedi di Petagna un calcio di rigore gioca una partita fisica, provando a sprintare sulle ripartenze. Poi perde il duello fisico, specialmente con Milinkovic, quando Gasperini sbilancia la squadra per provare a recuperare.



Spinazzola 6: Solido e ordinato, sfiora anche il gol nel primo tempo (con la complicità di De Vrij). La sua gara è specchio di quella della Dea: attenta, precisa, a tratti importante per volontà e abnegazione.



Kurtic 5: Pronti via, nella ripresa ha la palla gol per riportare la Dea avanti, la sciupa con una coordinazione piuttosto legnosa. Una gara troppo anonima, quando doveva essere pungente, aiutare Petagna e Gomez a fare male.



(Dal 74’ Paloschi 5,5: Non riesce ad incidere, ed è per questo, probabilmente, che non parte quasi mai titolare)



Petagna 6,5: Alla prima occasione colpisce, lasciato completamente solo in area di rigore. Sempre presente, attivo, forte: la sua gara è solida, quando può prova anche la conclusione da fuori (nella ripresa)



Gomez 6,5: Ingaggia un duello furioso con Felipe Anderson, che spesso gli soffia il pallone in ripiegamento. La sua è una partita ficcante, quando può spaventa Bastos, non sempre ben posizionato. Prova fino all’ultimo, è lui il più pericoloso dell’Atalanta.





All. Gasperini 6: Avvio timido della sua Atalanta, il mister piazza Konko al centro della manovra, poi lo richiama in panchina subito. Trova le contromisure per limitare lo sprint iniziale biancoceleste, incanalando la gara nei binari che aveva in mente sin dall’inizio. Il rigore di Immobile lo gela, forse poteva osare qualcosa in più. Anche lui, come Inzaghi, si fa cacciare dall’arbitro Pairetto, che evidentemente ha qualche difficoltà a gestire il dialogo con le panchine.