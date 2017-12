Milan-Atalanta 0-2



Berisha 6,5: insicuro in alcune uscite, per il resto conduce una gara magistrale parando di tutto in più tempi. Superman.



Toloi 6,5: al 10’ si infortuna e il suo rendimento ne risente, si lascia scappare Kalinic in area piccola. Cambia completamente nella ripresa, allontanando le sfere del numero sette rossonero e non solo.



Caldara 7: il difensore bianconero è in forma, non c’è che dire, sempre attento in difesa e in attacco, quando svetta nell’angolo per l’assist a Cristante.



Masiello 6: a tratti contrasta con giocate da professionista, a tratti si lascia andare ad amnesie nelle retrovie. Equilibrato.



Hateboer 6,5: la sua fascia corre ma lui corre ancora di più e all’8’ della ripresa salva in scivolata su Kalinic conservando il vantaggio.



de Roon 5,5: disorientato e spaurito, al 5’ pt non sfrutta la superiorità numerica in avanti e non riesce a rendersi utile nei passaggi. Così non va.



Freuler 6,5: grande spinta in attacco, prende in giro Abate e Kessié ed è un motore perpetuo.



Spinazzola 7: buona prova la sua, sempre pronto a pungere con inserimenti insidiosi a cercare il trio d’attacco e una riconferma è il passaggio del gol servito su un piatto d’argento a Ilicic al 26’ st.



Cristante 7: se avesse la stoffa del bomber, l’avrebbe messa altre due volte alle spalle di Donnarumma, ma si riconferma capocannoniere della Dea. Al posto giusto al momento giusto: sesto gol.

Dal 35’ st Kurtic: sv



Gomez 6 ,5: lo smalto di un tempo non c’è più ma è sempre una garanzia nel far salire l’azione e far partire angoli incisivi. Nella ripresa si fa mangiare da Bonucci, ma la giocata geniale per il secondo gol nerazzurro cancella tutto il resto.



Petagna 6: la sua grinta e la sua fisicità lo aiutano anche contro Bonucci & Company, sempre più brillante negli assist che nelle occasioni sulla rete.

Dal 19’ st Ilicic 6,5: al 22’ la passa al portiere con tutto lo specchio davanti sui 16 metri ma si rifà con il tocco vincente al 26’ per il raddoppio.



Gasperini 7: sorprende tutti lasciando in panca Ilicic, il più in forma, ma la sua Atalanta non ne risente e parte sprint, rimanendo lucida e matura in una partita difficile. Poi ilicic entra e la Dea raddoppia, chapeau.