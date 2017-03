Berisha 5: 7 gol sul groppone sono difficili da digerire, anche se non ha evidenti colpe.



Toloi 4: Di Icardi non riesce mai a prendere neanche il numero di targa



Caldara 4,5: Prestazione non all’altezza delle sue qualità. Eccessivamente statico.



Zukanovic 4,5: Fa sentire la mancanza di Masiello



Conti 5: Non una bella figura davanti agli attenti occhi di Piero Ausilio.



Freuler 5,5: A lui l’unico merito per il gol della bandiera, ma sprofonda insieme al resto della truppa



Kessié 4,5: Perde nettamente il duello in mezzo al campo con Kondogbia(Dal 60’ Bastoni 6: Per un 99’ non è mai facile presentarsi al Meazza, specie entrando a gara ormai decisa. Ma il ragazzo ha personalità)



Spinazzola 4: Cancellato da Candreva e D’Ambrosio (Dal 70’ D’Alessandro 5,5: Prova a metterci intensità quando ormai è troppo tardi)



Kurtic 5: Prova a muoversi tra le linee, ma non ci riesce mai. Nullo il suo sostegno in fase di contenimento



Petagna 6: Quando mette il corpo tra palla e avversario, diventa praticamente impossibile spostarlo. Si batte energicamente



Gomez 5: Dopo 8’ di gioco il primo squillo verso la porta di Handanovic: fuori di poco. Qui finisce la sua gara (Dal 60’ Mounier 5,5: Entra a gara compromessa, ma nessuno si accorge della sua presenza in campo)



Gasperini 3: Pesantissimo cappotto in casa nerazzurra, dove non ha mai avuto le chiavi, neanche quando ci ha abitato.