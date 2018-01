BERISHA 6: Uscite spericolate, qualche parata e le molle sotto i piedi sempre pronte all’uso.



TOLOI 6,5: Mantiene la calma nello stadio che lo ha visto per la prima volta in Italia. Qualche metro lo concede, ma nel complesso tiene alta la diga.



CALDARA 7: Un anticipo di Roma-Juve che sarà. Lo supera ampiamente anche se si perde Dzeko ad inizio ripresa. Nel finale è lui a sporcare gli ultimi desideri della Roma.



PALOMINO 6,5: Lo manda il Papu, e lui ripaga. Altra prestazione con pochissime macchie.



HATEBOER 6,5: Che terzino ha trovato l’Atalanta. Diligente quando serve, aggressivo quando occorre.



DE ROON 6: Gioie e dolori di un’Epifania di certo non banale: prima prende le misure del centrocampo, poi sigla di fino il gol dello 0-2. Al 45’ però ecco il secondo giallo che manda su tutte le furie Gasperini. Breve, ma intenso.



FREULER 7: Maestro d’orchestra nel primo tempo quando coglie pure il palo del possibile 0-3. Nella ripresa getta via la bacchetta e si mette a picconare.



SPINAZZOLA 7: Da quando è tornato l’Atalanta ha rimesso il turbo. Tiene a bada Perotti e va ad infastidire Florenzi.



ILICIC 6,5: Niente numeri di magia, ma un ottimo filtro tra i reparti e il pallone buono per Cornelius. Esce per ragioni tattiche dopo il rosso di De Roon.



(1’st Cristante 6: entra nel momento più duro. Si perde qualcosa, ma tiene duro)



CORNELIUS 7: Passeggia nell’area romanista nemmeno fosse la piazza di Copenaghen. Ci si trova splendidamente e trova il gol con una facilità imbarazzante. Ci riprova in due occasioni, poi si ammoscia un po’. (16’st Petagna 5,5: non ha la velocità giusta per impensierire la Roma in contropiede)



GOMEZ 7: Tiene premuto il tasto della corsa e brucia Florenzi. Poi però usa pure il joypad centrale per dribblare facilmente mezza difesa e regalare a De Roon un pallone d’oro. El Papu fa ballare tutti. Deve spegnere lo stereo nella ripresa, quando l’Atalanta è costretta a giocare in inferiorità numerica. (23’st Masiello 6: entra per rattoppare una fascia che cominciava a dare segnali di cedimento. Mossa azzeccata)



GASPERINI 8: Dopo il San Paolo espugna pure l’Olimpico e ripropone l’Atalanta come sorpresa assoluta pure nel 2018. Primo tempo perfetto, secondo in sofferenza vista l’espulsione di De Roon che lo fa infuriare e lo costringe ad abbandonare la panchina.