Leonardo Spinazzola ha espresso il suo pensiero: vuole realizzare il suo sogno e vestire la maglia della Juve, con buona pace dell'Atalanta. Un desiderio che, sicuramente, non farà felice il mondo atalantino e neanche qualche compagno. Il capitano del club nerazzurro, Alejandro Gomez, nelle ultime ore ha pubblicato delle Instagram stories nelle quali sembra mandare dei messaggi all'esterno nerazzurro: "Io non trattengo nessuno, lascio agli altri la libertà di scegliere se starmi accanto o andar via. Credo che ci vuole esserci c'è"; oppure "Perdonare per me, vuol dire non portare rancore. Ma la fiducia, mi dispiace te la sei giocata". Quattro messaggi. Per Spinazzola?