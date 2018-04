Il ds dell'Atalanta, Umberto Marino, è intervenuto a Premium Sport prima della sfida con il Genoa: "Le motivazioni non ci mancano, c'è grande entusiasmo nello spogliatoio e in città. Ripetere la qualificazione in Europa League per il secondo anno di fila sarebbe come vincere lo scudetto per noi. Siamo orgogliosamente provinciali e vogliamo continuare con la nostra filosofia di valorizzare i ragazzi del nostro settore giovanile. Il sogno sembra quasi che si stia per realizzare, ma mancano ancora delle gare e dovremo fare bene".