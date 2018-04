Il direttore sportivo dell'Atalanta, Umberto Marino, ha parlato ai microfoni di Premium Sport nel prepartita della sfida contro l'Inter: "E' un appuntamento importante per noi e per l'Inter, noi speriamo nell'Europa League: raggiungerla sarebbe per noi vincere il campionato. Barrow è un gioiello della nostra cantera e Gasperini ha avuto il coraggio di mandarlo in campo. Speriamo nell'aiuto del pubblico per battere una formazione forte come l'Inter. La prossima plusvalenza dell'Atalanta? Ci sono tanti ragazzi di prospettiva, molti club vengono a vederli. L'obiettivo è quello di consolidarsi e fare bene ogno anno, poi raggiungere l'Europa League è il nostro sogno".