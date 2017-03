Andrea Masiello, difensore centrale dell'Atalanta classe '86, pilastro del muro nerazzurro, ospite all'Atalanta Store per il consueto appuntamento dell'Atalanta del mercoledì sera per foto e autografi con i tifosi, smorza l'entusiasmo Champions: "Non portiamo sfiga, é impossibile ora fare calcoli per il terzo posto. La vittoria contro il Napoli ha consacrato ufficialmente la nostra corsa all'Europa. Vedere le facce contente dei tifosi all'aeroporto per noi é stato grande motivo d'orgoglio e ora vogliamo continuare la striscia positiva". Dopo la vicenda scommesse, con l'Atalanta Masiello si é riscattato: "Da quando sono tornato dopo la squalifica volevo dimostrare che ero lo stesso di quando avevo lasciato, il passato é passato, mi godo il presente: ora ci mancano 13 finali per l'Europa". Prima finale, la Fiorentina: "Temo il loro attacco e palleggio, ma noi ora abbiamo più cattiveria e adrenalina che fanno la differenza". Lui condivide la difesa con la nuova stella Caldara e ne é orgoglioso: "É un giocatore completo, che quando attacca segna anche. Tutti i giovani sono forti e nonostante siano molto più piccoli di me a volte sono più maturi e mi insegnano tanto." Lui il Gasp l'aveva già conosciuto dieci anni fa a Genova:" Sono stato più aiutato per questo, sapevo già come lavorava e che atteggiamento voleva, i miei compagni hanno fatto più fatica ma poi hanno capito anche loro. " Lui ha già superato il suo record stagionale con i tre gol, ma non si ferma:" Il più bello quello contro il Torino, ma voglio farne il più possibile. All'Atalanta? Sí, mi piacerebbe chiudere la carriera qui: devo tutto all'Atalanta perché ha creduto in me e la mia famiglia sta bene qui." E a proposito di famiglia, a luglio diventerà padre per la terza volta: "Avrei voluto un maschio, ma sarà ancora femmina. Non abbiamo ancora deciso il nome, sarà un problema....".