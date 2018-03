Il 10 aprile verrà reso noto il nome del beneficiario delle 100 colombe di lievito naturale messe in vendita per Pasqua dalla Pasticceria Bonati di Paladina, il cui ricavato andrà interamente in beneficienza., difensore dell’, è testimonial dell’evento e ha autografato i biglietti che accompagneranno le colombe. A margine dell’evento, Masiello ha risposto ad alcune domande della stampa: “Nella settimana della sosta l’Atalanta ci è arrivata benissimo, siamo stati protagonisti, abbiamo recuperato punti per il discorso Europa e ora vogliamo dire la nostra”.- “Fermarci ora? È difficile capire se era giusto o no, noi abbiamo dato tanto, c’è stato un dispendio di energie notevoli e abbiamo speso tanto a livello mentale. Noi dobbiamo guardare noi stessi e ora ce la giocheremo fino alla fine”.- “È il sogno di ogni giocatore aspirare alla convocazione ma io sicuramente sono visto diverso dagli altri per il peso di quanto ho fatto in passato e ne prendo atto, per me rimarrà solo un sogno la Nazionale”.- “Ora lavoriamo tanto per cercare di fare meno errori possibili. Alla prima occasione che sbagliamo veniamo puniti. Udinese e Samp sono partite fondamentali, dobbiamo stare sul pezzo, siamo carichi e motivati. Dell’avventura europea resta un grande orgoglio, abbiamo fatto un’Europa League alla grande, il calcio è anche questo. Meritavamo di esserci noi contro il Salisburgo ma il Borussia era una grande squadra”.- “Mancini? Mi ha fatto un’ottima impressione da quando è arrivato e anche Mattia Caldara secondo me è pronto ad andare in una squadra come la Juve”.