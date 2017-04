L'Atalanta galoppa e, complice un Milan non in splendida forma, ora crede davvero all'avverarsi del sogno Europa. Battuto ogni tipo di record, i tifosi aspettano solo di partire per le trasferte: verso cittadine europee o verso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Sí perché l'Atleti Azzurri d'Italia, messo all'asta dal Comune poche settimane fa, non é a norma.



Il Patron Percassi cercherà di aggiudicarselo per far partire i lavori quest'estate: dureranno 4 anni e costeranno alla società circa 40 milioni. Cedere qualche gioiello del vivaio esploso in questa stagione sarebbe di grande aiuto per finanziare il progetto del nuovo stadio.



I tifosi però saranno d'accordo o preferirebbero tenersi il Papu Gomez and Company pur di mantenere una squadra competitiva in vista degli impegni futuri? Sentiamo il loro parere!