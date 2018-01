Guglielmo Stendardo, ex di Napoli e Atalanta, ha anticipato la sfida di Bergamo ai microfoni di Radio Marte: “L'Atalanta ha grande fisicità e in casa ha anche un pubblico straordinario, per il Napoli non sarà facile. Guardando i valori della rosa però, se il Napoli affronta la Dea nel modo giusto non ci sarebbe storia”.