La Juventus continua a provarci per Spinazzola, ma l'Atalanta non ci sta. Il direttore sportivo nerazzurro Giovanni Sartori che dice la sua, come riporta Tuttosport: "Per la Juventus c’è grandissimo rispetto, ma come detto più volte tanto Spinazzola quanto Caldara si trasferiranno a Torino soltanto la prossima estate".