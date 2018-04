Non solo la Juve, anche il Tottenham è sulle tracce di Bryan Cristante. Stando al Telegraph, il futuro agli Spurs di Moussa Dembele è tutt'altro che certo visto che lo stesso belga, in scadenza di contratto nel 2019, ha recentemente affermato che non firmerà alcun rinnovo prima del Mondiale. Il che potrebbe portare a un divorzio in estate, con la Juve fra le possibili pretendenti. Pochettino spera che Dembele resti ma qualora le strade dovessero separarsi, il Tottenham virerebbe su Cristante, che l'Atalanta riscatterà dal Benfica per 4 milioni di euro per poi cederlo per almeno 30 milioni. I lusitani avranno diritto a un 15% di quanto i nerazzurri intascheranno dalla vendita.