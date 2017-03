Il futuro di Gian Piero Gasperini è sempre più vicino alla conferma a lungo all'Atalanta. Il tecnico originario di Grugliasco sta compiendo un piccolo miracolo in campionato lanciando il club bergamasco alla rincorsa di un piazzamento europeo che sarebbe storico.



Realizzare tutto ciò lanciando e valorizzando i giovani ragazzi cresciuti nel settore giovanile nerazzurro sono il valore aggiunto che il presidente Percassi non vuole lasciarsi scappare. Per questo, come confermato da Tuttosport, il patron dell'Atalanta ha offerto a Gasperini un rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2020 e il tecnico nerazzurro è già pronto a dire sì.