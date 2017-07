Intercettato dai microfoni di Premium Sport, Percassi, ad dell'Atalanta, ha affermato:"Gomez resterà a Bergamo? Sta facendo gli ultimi giorni di vacanza, l'Atalanta ha dimostrato quanto tiene a lui per quello che ha fatto per la nostra città e per i nostri colori. Bergamo gli vuole un grande bene, la decisione tocca a lui ma noi lo aspettiamo. Lo incontreremo prima del 14, giorno in cui arriverà in ritiro. Delusi dalla vicenda di Conti? Ognuno è libero di giudicare e di farsi un'idea dell'approccio che c'è stato ed è giusto che mi fermi qui".