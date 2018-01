Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, parla a Tuttosport del mercato degli orobici: "Per Gomez non abbiamo ricevuto richieste da parte del Liverpool, anche se sappiamo che quando i nostri giocatori si mettono in mostra finiscono per attirare le sirene dei grandi club. Non dobbiamo perdere la nostra identità e abbiamo dimostrato di saperla mantenere anche di fronte a cessioni importanti. D'altronde ci saranno sempre società con fatturati contro i quali non potremo mai competere. Abbiamo un ottimo rapporto con la Juventus e ci siamo confrontati con loro anche per il nostro progetto stadio. Spinazzola? Quando è arrivato era un calciatore della Juve ora invece tornerà essendo un calciatore da Juve. Caldara è fortissimo, straordinario. Sarà il futuro della Nazionale. Cristante piace molto ad Allegri, è stato il suo padre calcistico al Milan: vedremo come andrà a finire".