Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha parlato anche di mercato in occasione della presentazione delle divise ufficiali per la prossima stagione: "Il Papu rientrerà a fine settimana, in questo periodo abbiamo dialogato frequentemente con i suoi agenti, noi siamo grati a lui e siamo sicuri che potrebbe garantire ancora molto qui a Bergamo. Lui è consapevole dell'affetto che la tifoseria prova per lui, tutti gli elementi perché il rapporto prosegua sono sul tavolo, aspettiamo che torni dalle vacanze per decidere. Conti? I modi sono lì da vedere, noi abbiamo sempre venduto comunque giovani del nostro vivaio e lo viviamo come un premio, certo i modi che ci sono stati... Intanto abbiamo ringiovanito la rosa con ragazzi di prospettiva, numericamente siamo a posto, l'Atalanta ha già fatto cose importanti. Io credo che con Ilicic ci siamo assicurati esperienza e duttilità. Anche Vido è stato un grande innesto e su di lui, insieme al Papu e a Petagna, facciamo grande affidamento. Se ci sarà comunque un'altra occasione ghiotta, piazzeremo un altro colpo ma già ora la rosa è competitiva. Quasi tutti i giorni abbiamo ricevuto interessamenti verso i nostri giovani, soprattutto Bastoni, che farà parte della nostra rosa, così come Spinazzola sulla fascia. La squadra è stata mantenuta all'80 per cento, quindi ripartiamo con delle certezze. L'Atalanta vuole fare l'Europa League bene, il Papu è il nostro capitano, vedremo come andrà finire, la nostra volontà c'è, ora sta a lui. Visto il buon rapporto con Marotta e Paratici sappiamo l'interesse verso Spinazzola, ma sono rispettosi del fatto che l'abbiamo lanciato noi e che le prossime competizioni potrebbero lanciarlo ancora di più".