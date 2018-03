Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, ha parlato così oggi sulle pagine de Il Giorno, a qualche ora dalla sfida di campionato contro la Juventus: "Mezza Italia tifa per noi? Lo so, lo so. Mi aspetto una buona prestazione da parte dei ragazzi ma non mi piace sentirmi arbitro del campionato. Giochiamo pensando alla nostra classifica, che è già buona e può regalarci qualcosa di importante anche quest’anno. Su una cosa non si discute: il mister si gioca sempre ogni partita per portare a casa più punti possibile e sarà così anche contro la Juventus".