L'Atalanta per cautelarsi dalla possibile partenza di Gagliardini in direzione Inter ha stoppato la cessione di Grassi all’Empoli (c’era già l’ok del Napoli proprietario del cartellino). L’Atalanta, dopo aver definito l’ingaggio del forte centrale Mancini (Perugia) per l’estate, in settimana punta ora a chiudere l’acquisto di Orsolini dall’Ascoli. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per la mediana è stato proposto Cristante del Pescara: agli abruzzesi, dopo l’arrivo di Stendardo, potrebbe andare in cambio la punta Pesic in prestito. In uscita Carmona e Pinilla, sempre più vicini al trasferimento al Genoa.