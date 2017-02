Andrea Petagna, attaccante dell'Atalanta, è stato accostato all'Inter, alla ricerca di un vice Icardi. Questo il pensiero del centravanti scuola Milan, tra le più belle sorprese della squadra di Gasperini, a L'Eco di Bergamo: "Il mio scopo è arrivare in doppia cifra. Con l'Atalanta spero di arrivare in Europa, a parte le prime tre ce la possiamo giocare con tutti. Lazio e Inter? Loro hanno più individualità, ma noi siamo più squadra. Alla fine faremo i conti. Adesso stiamo lavorando troppo bene per mollare, siamo carichi mentalmente, forti fisicamente e con qualità tecniche. Abbiamo poi un grande allenatore. Il mio futuro? Non ho parlato con nessuno, non ci penso a muovermi da qui. Un altro anno qua con questo ambiente mi farebbe solo bene".