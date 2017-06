Cercato dalla Lazio, accostato all'Inter, il futuro di Andrea Petagna sarà ancora a Bergamo. Queste le parole del centravanti dell'Atalanta, a margine della sua festa di compleanno, ai microfoni di Premium Sport: " Resterò a Bergamo per crescere ancora con Gasperini e giocare in Europa con l'Atalanta. Avrei voluto rimanere in Polonia per il compleanno, ma siamo usciti a testa alta. Conti? Se andrà al Milan sarà felice per lui. Noi vogliamo fare un'altra grande annata".



Due parole, poi, a Sky Sport: "È un grandissimo campione, un grandissimo portiere. Non so quale sarà la sua scelta ma farà sicuramente la scelta migliore. Da milanista spero resti al Milan. Io come Vieri? Piano con i paragoni. Bobo è stato un grandissimo, l'ho anche sentito dopo l'Europeo e mi dà sempre consigli. Vorrei allenarmi con lui per imparare i movimenti che faceva lui. Ci metteremo d'accordo