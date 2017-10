L'attaccante dell'Atalanta Andrea Petagna è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di Europa League con l'Apollon limassol: "Domani è importante, non decisiva, come ha detto il mister. La sconfitta di domenica brucia ancora, sarà una partita difficile e vogliamo fare una grande prestazione. Io come Iaquinta? Li fate voi giornalisti, lui ha vinto un campionato del mondo. Io voglio essere Petagna in campo. La partita con l'Everton? Per noi in campo era la prima volta che giocavamo in Europa, è stata una festa. Per domani siamo pronti e preparati, metteremo in campo le nostre migliori qualità cercando di mettere in difficoltà l'Apollon. Affinità con Gomez o Ilicic? Giocare con uno o con l'altro è uguale, sono due giocatori forti e tecnici, fanno gol e assist. Giocare con entrambi, con uno solo, noi dobbiamo essere pronti a giocare con chiunque".