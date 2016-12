Intervistato da L'Eco di Bergamo Andrea Petagna ha parlato dell'ottima prima parte di stagione per l'Atalanta e del rapporto con Alejandro Gomez: "L'Europa un sogno? No, è il nostro obiettivo. Sappiamo che sarà difficile, ma se continuiamo a lavorare bene, i risultati arriveranno di conseguenza. Pochi gol da parte mia? So che devo migliorare ed essere più cattivo sotto porta. Non calcio bene, è un problema che ho da sempre: per questo sto lavorando tanto con il mister. Altri attaccanti dal mercato di gennaio? Più giocatori bravi ci sono, meglio è. La concorrenza aiuta a migliorare. Gomez? Uno come lui sarebbe titolare ovunque: è il più forte con cui abbia mai giocato. Il mio sogno? Giocare in Champions League, ma a me piace compiere un passo alla volta: ora sono felice nell'Atalanta e voglio continuare qui".