Andrea Petagna, attaccante dell'Atalanta, ha parlato della sfida di Europa League contro l'Apollon Limassol, in programma domani, a Sky Sport 24: "Arriviamo carichi, la sconfitta di Genova brucia ancora. Dobbiamo avere continuità di prestazione e di risultato, è una partita fondamentale per il nostro sogno europeo. Domani scenderemo in campo belli incattiviti".



La delusione di domenica diventa rabbia positiva. In casa, per te, due gol e tre assist nelle ultime partite. Reggio è casa vostra.

"Sì, giocare qui è come giocare in casa. Ci saranno 15mila tifosi e la curva è più vicina rispetto a Bergamo, quindi i tifosi si sentono tanti. Cercheremo di regalare un altro sogno ai tifosi, anche per fare un regalo di compleanno alla Dea".



L'Europa League non pesa.

"No, siamo ragazzi giovani che hanno voglia di mettersi in mostra anche in Europa. Abbiamo fame di vittorie e un grande allenatore, vogliamo fare il massimo ogni volta".