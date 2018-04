Nel negozio Italian Optic di Curno, partner ufficiale dell’Atalanta, sono stati premiati in mattinata i “men of the month” della squadra nerazzurra, votati dai tifosi nel corso dei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio e febbraio. Ecco i vincitori in ordine cronologico, presenti alla premiazione: Gomez, Ilicic, Cristante, Cornelius, Freuler e ancora Ilicic.



A margine dell’incontro, il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino ha speso due parole sul campionato e sui premiati: “Questa premiazione è un elemento di comunione tra tifosi e squadra, l’Atalanta è sempre molto vicina alla città. In campionato ce la giocheremo molto bene, abbiamo qualità ma le avversarie ci metteranno in difficoltà, noi dobbiamo mantenere l’equilibrio, sono fiducioso, ci possono essere momenti negativi ma siamo positivi. Sappiamo che lo sport è fatto di questi scivoloni come quello contro la Samp ma noi vogliamo raggiungere l’Europa League come ci siamo prefissati, per noi sarebbe vincere un campionato”.



SPAL - “La Spal è una squadra in salute, viva, incontreremo diversi giocatori del passato, è fuori dalla porta salvezza ma saremo in uno stadio caldo e dovremo giocare una gara attenta. Una nota positiva della gara è l’esodo nerazzurro previsto che conferma la passione e vicinanza del nostro pubblico”.



I PREMIATI - “Il Papu è un ragazzo meraviglioso in campo e fuori, è riuscito a crearsi un ruolo mediatico non da poco, è uno dei più seguiti sui social. Ilicic è un personaggio unico, con una classe unica. Freuler è un soldato abituato a pedalare e a correre. Cornelius è un ragazzo gentile e garbato è molto sensibile. Ieri sera ho incontrato Gigi Di Biagio e mi ha parlato benissimo di Cristante, che ha ancora ampi margini di miglioramento, è un ragazzo serio è destinato a crescere in tutti i sensi, sa creare gruppo. Gasperini? Lo premierei 365 giorni l’anno”.



EUROPA - “Non si finisce mai di imparare e anche noi abbiamo capito quanto è diverso l’approccio alle gare e ai mondi diversi che si incontrano. L’obiettivo è di riprovare l’esperienza europea e a maggio ce la giocheremo con Fiorentina e Sampdoria, il Milan ha qualche punto in più”.



STADIO - “È un work in progress, un passaggio importante nella storia dell’Atalanta e dal prossimo anno inizieranno i lavori”.