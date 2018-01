I nerazzurri, rientrati oggi dopo una settimana di riposo, hanno ripreso ad allenarsi al centro Bortolotti di Zingonia in vista della prossima sfida di campionato col Napoli. Mister Gasperini ha potuto lavorare con la squadra al completo sul campo principale della sede. Per tutti esercizi in palestra, lavoro con la palla e tanta corsa. Primo allenamento con il gruppo anche per il centrocampista Luca Rizzo, arrivato a Bergamo nei giorni scorsi. Domani, sempre a Zingonia, allenamento nel pomeriggio (porte chiuse). Lo riporta il sito ufficiale dell'