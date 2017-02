Continua la preparazione per l'Atalanta in vista della gara contro il Crotone, in programma allo stadio Atleti Azzurri d'Italia sabato alle 18. Il programma prevedeva esercizi di tecnica, tattica e partitella su campo ridotto. Spinazzola, che ieri ha seguito un programma personalizzato, quest'oggi si è regolarmente allenato con il resto del gruppo. Lavoro differenziato per Konko, Melegoni e Migliaccio.