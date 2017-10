Il tribunale di Bergamo ha revocato la sorveglianza speciale a Claudio Galimberti, detto Bocia, leader indiscusso degli ultrà della Curva Nord dell'Atalanta. Dopo la richiesta della difesa, oggi la decisione dei giudici, secondo i quali sarebbero venuti meno alcuni tratti di pericolosità sociale. Come si legge su Repubblica.it, l'avvocato Andrea Pezzotta, che assiste Galimberti, aveva chiesto di annullare il provvedimento, in vigore da febbraio 2016, perché scaduto ad agosto. Fino a oggi, invece, era rimasto valido perché i tempi erano stati ricalcolati considerandolo sospeso nei cinque mesi che il Bocia aveva dovuto scontare ai domiciliari. Tra i motivi che erano stati citati dalla difesa, "l'irreprensibile comportamento" tenuto durante lo stage di lavoro estivo nelle Marche, l'assoluzione "perché il fatto non sussiste" nel processo per l'associazione per delinquere e le dichiarazioni del questore di Bergamo Girolamo Fabiano rese alla stampa, nelle quali riconosceva che la tifoseria atalantina "è maturata".