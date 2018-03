Luca Rizzo, centrocampista dell'Atalanta, parla al sito ufficiale del club nerazzurro in vista della sfida con il Bologna, sua ex squadra: "Astori? "Eravamo a tavola tutti insieme a Zingonia quando abbiamo saputo la notizia: ci è gelato il sangue, siamo rimasti sconvolti. Io l'avevo conosciuto più che altro come avversario in tante partite: un giocatore elegante e molto corretto, sempre pronto a dare una mano al compagno ma anche all'avversario. Credo che sia giusto che il campionato si sia fermato domenica scorsa. Ora è doveroso tornare a giocare per ricordarlo nel modo migliore che possiamo, facendo quello che ha sempre fatto, cioè giocando a calcio".



SUL PASSATO - "Logicamente quando torni in un posto dove hai giocato, non è mai una partita come le altre ed è sempre bello giocare in uno stadio dove sei stato due anni, contro quelli che sono stati i tuoi compagni. Io avevo un buon rapporto con tutti, ma in particolare avevo legato con Masina. Abitavamo vicini, ci separavano giusto tre palazzi, perciò eravamo sempre insieme: a pranzo o a cena. Poi il secondo anno si è aggiunto anche Di Francesco. Siamo tre ragazzi simili per carattere e ci siamo trovati subito bene".